Advies over fouten kinderopvangtoeslag later

Gezinnen die de dupe zijn van fouten van de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag moeten langer wachten op duidelijkheid. De presentatie van een rapport van de adviescommissie-Donner, dat komende week zou verschijnen, is uitgesteld. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.

Het uitstel houdt verband met uitspraken van de Raad van State van deze week. Die raken volgens Donner „aan wat mogelijk en denkbaar is als passende oplossing in dit dossier”. Volgens het rechtscollege was de fiscus te streng. Wanneer de aanbieding van het rapport wel plaatsvindt is nog niet bekend.

Eerder bleek dat de Belastingdienst bij veel gezinnen ten onrechte kindertoeslag heeft ingehouden omdat fraude werd vermoed. De commissie-Donner moet van Snel een beter toeslagensysteem bedenken. Ook moet zij zich buigen over de compensatie voor de gedupeerde gezinnen.