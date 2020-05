Advies OMT: risico’s bij niet-contactsporten beheersbaar

Mensen kunnen binnenkort waarschijnlijk weer aan niet-contactsporten gaan doen zoals tennis, zwemmen en golf. Als de sporters zich daarbij aan de coronaregels houden, zijn de risico’s die deze sporten kunnen opleveren „beheersbaar”. Kappers en andere contactberoepen moeten hun klanten vooraf goed bevragen over coronaklachten van hen of hun huisgenoten. Ook moeten ze aan hygiëneregels voldoen. Het dragen van een mondkapje mag, maar hoeft niet.

Dat staat in het nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarover het kabinet zich woensdag buigt, bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in de Telegraaf. Het kabinet neemt doorgaans de adviezen van het OMT over.

Het OMT vindt dat beroepsbeoefenaars zelf mogen kiezen om een niet-medisch mondneusmasker te gebruiken om zichzelf dan wel anderen te beschermen tegen het coronavirus. De deskundigen stellen dat er geen breed gedragen wetenschappelijke overeenstemming is dat het echt werkt. Maar er zijn wel enkele onderzoeken waaruit blijkt dat het mogelijk een beetje werkzaam is als de kapjes of maskers op een juiste manier worden gebruikt.

Op straat of andere publieke plekken waar mensen genoeg ruimte hebben, is het niet nodig dat mensen mondkapjes gaan dragen, adviseert het OMT. Op plaatsen waar mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, kunnen zij zelf overwegen dat wel te doen.