Advies OMT: geen versoepeling coronamaatregelen december

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december. Ook vindt het OMT dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie voor alle scholieren onderzocht moet worden, omdat dit mogelijk bijdraagt aan het verder verlagen van de besmettingen.

Volgens het OMT zijn er een aantal factoren die een rol spelen om vast te houden aan strenge regels. Als de regels half december worden afgezwakt en de besmettingen nemen toe, dan zal dat leiden tot een extra belasting van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging in de kerst- en nieuwjaarsperiode.

Het vieren van de feestdagen zou alleen in huiselijke kring moeten gebeuren met bijvoorbeeld maximaal zes gasten. „Ook is er voorkeur voor om alleen regionaal samen te komen”, staat in het advies. Verder zien de deskundigen „bij de huidige epidemiologische omstandigheden nog geen ruimte om per half december de restaurants open te stellen”.

De uiteindelijke keuze is aan het kabinet. Over het algemeen volgt de regering de OMT-adviezen op. Het kabinet wil op 8 december meer duidelijkheid geven over mogelijke versoepelingen in december. Coronaminister Hugo de Jong zei dinsdag dat een mogelijke versoepeling tijdens de feestdagen op losse schroeven staat.

De snelle daling van de coronacijfers, die begin november werd ingezet, stagneert volgens het OMT. Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat de coronacijfers er niet goed uitzien en dat daardoor meer vrijheid rond de feestdagen „lastig” is. „Dit is niet hoe je het wilt hebben.”

Ook de roep om meer maatregelen op scholen klinkt al langer. Het sluiten van scholen werd eerder door minister Arie Slob (Onderwijs) als laatste mogelijkheid genoemd. Een langere kerstvakantie zou een tussenoplossing zijn.

Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) zei zondag in Nieuwsuur dat scholieren nu wat betreft besmettingen „aan de hoge kant” van het landelijk gemiddelde zitten. Onder jongeren verloopt een infectie vaker zonder klachten of slechts met heel milde verschijnselen, waardoor niet altijd duidelijk is dat iemand besmet is. Bruijning pleitte onder meer voor het meer spreiden van leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de pauzes.