Advies informateur: Forum in bestuur Flevoland

Forum voor Democratie moet een plek krijgen in het nieuwe provinciebestuur van Flevoland. Dat adviseert informateur Annemarie van Gaal. Zij stelt een coalitie van Forum voor Democratie, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie voor. Die hebben samen 23 van de 41 zetels in de Staten. Forum voor Democratie werd op 20 maart de grootste partij in Flevoland.

Volgens Van Gaal hebben de vijf partijen ook al een paar afspraken met elkaar gemaakt. Zo beloven ze dat er geen extra windmolens op land komen, maar dat de provincie zich houdt aan eerder gemaakte afspraken over windenergie.

Forum voor Democratie maakt niet alleen in Flevoland, maar ook in Zeeland kans op een plek in het provinciebestuur. In Zuid-Holland en Overijssel lopen de gesprekken met Forum voor Democratie nog. In Noord-Holland, Gelderland, Groningen, Utrecht, Friesland en Drenthe lijkt Forum voor Democratie buiten de coalities te blijven.