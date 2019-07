Advies Gezondheidsraad: ent in tegen gordelroos

Het kabinet zou er goed aan doen ouderen in te enten tegen gordelroos, vindt de Gezondheidsraad. Maar dan moet een nieuw vaccin, dat goed werkt en veilig is, wel eerst goedkoper worden. Het is nu nog ruim dubbel zo duur als de raad meestal acceptabel vindt.

Het advies van de Gezondheidsraad weegt doorgaans zwaar voor verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis, die er binnen drie maanden over beslist. Ouderenorganisaties dringen al geruime tijd aan op vaccinatie tegen gordelroos.

Gordelroos, dat veroorzaakt wordt door hetzelfde virus als waterpokken, is een pijnlijke ziekte. Het begint meestal met jeuk, tintelingen en een brandende pijn, waarna blaasjes en korstjes volgen. De ziekte wordt weinig mensen fataal, maar patiƫnten houden er soms wel langdurige zenuwpijn aan over.

Vooral ouderen lopen gordelroos op. Daarom raadt de Gezondheidsraad aan mensen op 60-jarige leeftijd in te enten met het nieuwe vaccin RZV. Wie al ouder is als de vaccinatie wordt ingevoerd, komt in aanmerking voor een inhaalslag.