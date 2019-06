Adidas verliest zaak over merkenrecht strepen

Adidas heeft een rechtszaak over merkbescherming van de bekende drie strepen verloren bij het Gerecht van de Europese Unie. De rechters bevestigen daarmee het oordeel van het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO).

Adidas had in 2013 merkbescherming aangevraagd voor plaatsing van de drie strepen in alle richtingen op kleding, schoenen of petten. Het Belgische bedrijf Shoe Branding tekende bezwaar aan bij het EUIPO met de stelling dat het teken geen onderscheidend vermogen heeft en kreeg drie jaar geleden gelijk. Het merk had niet mogen worden ingeschreven. Adidas stapte vervolgens naar het EU-hof in Luxemburg.

Dat oordeelt dat het Duitse sportartikelenmerk niet heeft kunnen aantonen dat het wel onderscheidend is in de hele Europese Unie. Er is volgens de rechters sprake van een “gewoon beeldmerk”. Daardoor is bijvoorbeeld het argument van bescherming op grond van kleurencombinatie (zwarte strepen op een witte achtergrond), niet relevant, aldus het hof.