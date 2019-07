Adema (CU): Bezinnen op eigen lijst zonder SGP

De ChristenUnie (CU) moet zich bezinnen op de samenwerking met de SGP. De achterban van de partijen verwijderen zich steeds meer van elkaar.

Dat zei partijvoorzitter Piet Adema van de ChristenUnie zaterdag in het Nederlands Dagblad (ND). SGP en CU herkennen veel in elkaar, maar er zijn ook verschillen, stelt Adema. „Daar moeten we niet al te gespannen over doen.”

De discussie over de samenwerking tussen beide partijen laaide onlangs weer op. CU weigerde in een Europese fractie met FVD plaats te nemen en stapte over naar de EVP. De SGP bleef wel in de ECR. Of beide partijen over vijf jaar weer met een gezamenlijke lijst aan de Europese verkiezingen deelnemen, durft Adema niet te zeggen. „Als het geen zetels kost, moeten we er altijd over nadenken of het niet beter is om zelfstandig mee te doen”, stelt Adema.

Peter Zevenbergen, partijvoorzitter van de SGP, laat in een reactie aan het ND weten dat samenwerken belangrijk is, maar dat dit niet afgedwongen moet worden. „We moeten elkaar proberen vast te houden.”