Actuele situatie Senaatszetels SGP

Behoudt de SGP haar tweede zetel in de Eerste Kamer? In dit artikel de laatste ontwikkelingen.

Als de SGP de derde zetel in Zuid-Holland verliest, zoals de eerste exit poll voorspelde, dan komt de zetel van senator Diederik van Dijk serieus onder druk te staan.

Partijleider Kees van der Staaij blijft echter hoop houden, zo zei hij op de uitslagenavond van de SGP in Nootdorp.

Uit concrete uitslagen totnutoe blijkt mooie stemmenwinst voor SGP in heel veel plaatsen zoals Reimerswaal, Renswoude, Wierden, Twenterand. Door hogere opkomst vaak toch in percentage achteruit. Blijft spannend! — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) 20 maart 2019

Ook de score in andere provincies is uiteraard van belang, maar met name de provincies met veel inwoners wegen zwaar voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen bij de ChristenUnie belangrijk voor de SGP. In Noord-Brabant lijkt de CU-SGP-combinatie opnieuw een zetel te halen. Als de CU de stem van dit Statenlid niet nodig heeft voor het aantal zetels in de Senaat, dan kan worden afgesproken dat deze politicus op de SGP stemt.

Zetelverlies voor de SGP op provinciaal niveau kan dus gecompenseerd worden door hulp van de Brabantse vertegenwoordiger van de combinatie CU-SGP.

Huidige situatie

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 haalde de SGP in de zes provincies waar de partij zelfstandig meedeed omgerekend 2,15 Eerste Kamerzetels.

De gecombineerde CU-SGP-zetels in Noord-Holland en Noord-Brabant waren goed voor 0,42 Eerste Kamerzetels. Naar welke van de twee partijen dit aandeel gaat, moeten CU en SGP samen eens worden.

De verkiezingsuitslag voor de SGP was in 2015 als volgt:

Zuid-Holland: 3 Statenleden (dit telt voor 0,29 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Noord-Holland: 1 Statenlid, gecombineerd met CU (0,22 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Noord-Brabant: 1 Statenlid, gecombineerd met CU (0,2 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Gelderland: 3 Statenleden (0,16 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Utrecht: 2 Statenleden (0,12 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Overijssel: 2 Statenleden (0,11 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Flevoland: 2 Statenleden (0,04 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Zeeland: 6 Statenleden (0,04 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

CU zelfstandig in Noord-Holland

De SGP heeft op dit moment geen zetels in Limburg, Drenthe, Groningen en Friesland. In Drenthe en Friesland deed de partij vandaag wel mee.

Verder is er op dit moment alleen nog een samenwerking tussen CU en SGP in Noord-Brabant; in Noord-Holland besloot de CU zelfstandig de verkiezingen in te gaan.

