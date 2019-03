Acties Belgisch persbureau opgeschort

Medewerkers van het Belgische persbureau Belga zijn vrijdag weer aan de slag gegaan na een werkonderbreking sinds woensdagmiddag. Een meerderheid van de journalisten schaarde zich vrijdag achter het voorstel van de vakbonden om de acties voorlopig op te schorten. Maandag worden onderhandelingen met de directie gestart, meldt het agentschap.

De redactie legde woensdag spontaan het werk neer vanwege het ontslag van enkele journalisten. De actie, waardoor de nieuwsproductie stil lag, zou aanvankelijk duren tot donderdag 06.00 uur maar werd een paar keer verlengd, tot vrijdagmorgen.

De directie had de ontslagen onverwacht aangekondigd in de ondernemingsraad. De drie ontslagen medewerkers maakten deel uit van de groep van vijftig journalisten die binnenlands, buitenlands en economisch nieuws verslaan. De helft van de redactie is Nederlandstalig en de andere helft schrijft in het Frans.