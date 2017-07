Actie tegen wachttijden in ggz

Het ministerie van Volksgezondheid en de ggz-sector gaan stappen zetten om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. Minister Edith Schippers heeft daarover afspraken gemaakt met partijen in de sector.

De minister kondigde donderdag een aantal concrete maatregelen aan. Er komen meer opleidingsplekken voor in de ggz gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor e-health uitgebreid. Op die manier kan de behandeling via internet al deels worden begonnen terwijl mensen nog op een wachtlijst staan.

De afgelopen jaren werd niet al het geld dat beschikbaar was voor de ggz uitgegeven: in totaal gaat het om 288 miljoen euro. Normaal vloeit dat terug naar de staatskas, maar Schippers houdt dit geld beschikbaar om de nu gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren.

Er zijn verschillende normen voor wachttijden binnen het hele behandeltraject. Zo is het streven dat er tussen het eerste telefoontje en de eerste afspraak niet meer dan vier weken zit. Momenteel is deze wachttijd bij bepaalde groepen pati├źnten nog enkele weken langer.

Onderzoeksbureau MediQuest meldde in mei nog dat kinderen en jongeren tot achttien jaar met angstklachten, een depressie of andere psychische stoornissen gemiddeld zes weken moeten wachten op een intakegesprek. Bij 45 procent van alle ggz-instellingen was er sprake van overschrijdingen, stelde MediQuest, dat in zijn onderzoek naar ruim duizend ggz-locaties keek.

Binnen een jaar moeten de wachttijden aan de zogenoemde treeknormen voldoen, aldus Schippers.