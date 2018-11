Actie geëist tegen Franse weidevogeljacht

Nederlandse politici in het Europees Parlement willen dat Brussel actie onderneemt tegen de Franse jacht op beschermde weidevogels. In het noordwesten van Frankrijk wordt gejaagd op wulpen en gevreesd wordt dat de Fransen de jacht op grutto’s vanaf 2020 weer toestaan.

„Bezorgd en woest”, is Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Haar VVD-collega Jan Huitema: „Dit kan toch niet waar zijn? Terwijl Nederlandse en Belgische boeren en natuurorganisaties de grutto en wulp beschermen.”

Op grutto’s mocht in Frankrijk de afgelopen tien jaar niet worden geschoten, maar het verbod is nu met slechts een jaar verlengd. Gevreesd wordt dat de jacht op ‘de koning van de weide’ wordt heropend. Pierik wijst erop dat „provincies met vele miljoenen euro’s Europese steun hebben gewerkt aan weidevogelbeheer. Niet alleen in Nederland, ook in Vlaanderen en andere lidstaten.”

EU-landen zijn verplicht kwetsbare vogelsoorten te beschermen. De Franse jacht is volgens de CDA-politica „in flagrante tegenspraak” met Europese doelstellingen. „Grootschalige afschot van de grutto zou het toppunt zijn en ernstige grensoverschrijdende effecten hebben.”