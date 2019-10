Actie Brussel om heffingen Nederlandse patat

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström stapt naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vanwege heffingen in Colombia op bevroren aardappelproducten uit Nederland, België en Duitsland. „Ik heb mijn dienst opdracht gegeven de geschillenprocedure te starten over de antidumpingheffingen die gelden voor diepvriesfrieten”, maakte de Zweedse maandag in Brussel bekend.

De Colombiaanse regering stelde in november vorig jaar importheffingen in omdat de drie landen hun diepvriesfrieten onder de marktprijs zouden verkopen. „Deze heffingen zijn volledig ongerechtvaardigd”, aldus Malmström. Brussel probeert volgens haar al maanden tevergeefs met Bogota tot een vergelijk te komen. „We ondernemen nu stappen om onze industrie te beschermen.”

Nederland is de grootste aardappelproducent en -exporteur van de EU. De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI), waar bedrijven als Aviko, McCain en FarmFrites bij zijn aangesloten, trekt al langer aan de bel. Ook Zuid-Afrika en Brazilië weren Nederlandse, Belgische en Duitse bevroren aardappelproducten.