Actie Antwerpen tegen drugsgerelateerd geweld

Antwerpen is het drugsgerelateerde geweld in de stad spuugzat en gaat de strijd vol aan. Daarom komen er op last van gemeentebestuur, OM en politie per direct systematische identiteitscontroles, extra politiepatrouilles en uitbreiding van het cameratoezicht. Afgelopen nacht brandde opnieuw een auto uit na een explosie.

Deze (tijdelijke) maatregelen moeten het veiligheidsgevoel van Antwerpenaren verhogen en criminelen afschrikken. De gewone opsporingsmethoden leveren niet de gewenste resultaten op, aldus het OM, en slachtoffers zijn niet geneigd mee te werken aan onderzoek uit angst voor represailles.

„Dit fenomeen zal niet snel verdwijnen”, zegt burgemeester Bart De Wever over het geweld. ,We zien de voorbeelden uit Nederland, waar geweld wordt gebruikt tegen familieleden van gekende drugscriminelen.’’ Hij stelt vast dat er geen eenvoudige oplossing is. De Weever wijst de suggestie van het Vlaams Belang om het leger in te zetten in de ‘oorlogszone’ Antwerpen-Noord af.