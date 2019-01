Acht banken onder de loep om staatsobligaties

De Europese Commissie verdenkt acht banken van overtreding van mededingingsregels bij de handel in overheidsobligaties. Tussen 2007 en 2012 zouden handelaars van de niet bij naam genoemde banken in de eurozone via chatrooms commercieel gevoelige informatie over staatsleningen hebben uitgewisseld en prijsafspraken gemaakt.

De banken zijn op de hoogte gesteld van „de zorgen” van de commissie over marktverstoring. Het vermeende gedrag van de handelaren betekent niet dat deze praktijken alledaags zijn bij de handel in staatsobligaties, benadrukt het dagelijks bestuur van de EU.

In december werd bekend dat de commissie een onderzoek heeft geopend naar mogelijke prijsmanipulatie door vier banken in de periode tussen 2009 en 2015. Volgens een woordvoerder gaan de twee zaken om „afzonderlijke onderzoeken”. „We kunnen de identiteit van geen enkele bank bevestigen in geen van de onderzoeken”.

In december liet Deutsche Bank weten proactief mee te werken aan het kartelonderzoek naar de vier banken en geen boete te verwachten. Dat kan er op duiden dat Deutsche Bank de zaak in Brussel aanhangig heeft gemaakt. Ook Credit Suisse verklaarde mee te werken.