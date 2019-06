ABP-topvrouw in EU-werkgroep kapitaalmarktunie

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool is geselecteerd als lid van een speciale Europese werkgroep die gaat bekijken hoe de werking van kapitaalmarktunie verder kan worden verbeterd. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire bekend gemaakt.

Vorige maand kondigden Le Maire, minister Wopke Hoekstra en de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz aan zo’n werkgroep van experts in het leven te willen roepen. Parijs en Berlijn hebben elk ook een lid voorgedragen. De werkgroep zal uiterlijk eind september rapporteren over hoe de financiële markten in de EU beter kunnen functioneren en inspelen op innovatieve en digitale ontwikkelingen in de financiële dienstensector.