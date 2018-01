Abortusfonds doet korting Trump teniet

De Nederlandse bijdragen aan het abortusfonds She Decides zijn „in verreweg de meeste gevallen” terechtgekomen bij organisaties die direct zijn geraakt door de bezuiniging van de regering-Trump op gezinsplanning in arme landen.

Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt.

Toen de Amerikaanse president Trump tot de korting van honderden miljoenen euro’s besloot, richtte toenmalig minster Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) meteen een internationaal fonds –She Decides genoemd– op om onder meer abortussen in ontwikkelingslanden te financieren. Dat was woensdag een jaar geleden. Sindsdien is er 390 miljoen euro opgehaald. Dat bedrag is grotendeels bijeengebracht door overheden; Nederland financierde 29 miljoen. Particulieren droegen een half miljoen bij.

„Het huidige kabinet is She Decides net zo toegewijd als het vorige”, verzekerde Buitenlandse Zaken woensdag in een persbericht.