Aarzelingen in NAVO over Duits Syrië-plan

Het Duitse voorstel om een internationale troepenmacht een veiligheidszone in het grensgebied van Turkije en Syrië te laten bewaken, is door de NAVO-bondgenoten terughoudend ontvangen. Het voorstel wordt niet op voorhand afgewezen, maar geen land wil zich nu al bereid verklaren om troepen beschikbaar te stellen. De Amerikanen zullen dat in elk geval niet doen, maar staan er wel positief tegen over, evenals Turkije zelf.

Dat bleek donderdag tijdens de bijeenkomst van de NAVO-defensieministers in Brussel. De Duitse minister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) noemde de gesprekken „bemoedigend”, maar zei dat nog een lange, moeilijke weg te gaan is.

De Turken kregen van diverse bondgenoten stevige kritiek op hun inval in Noord-Syrië. „Het was een stevig gesprek”, zei minister Ank Bijleveld ( CDA). „We ontkennen niet dat er dreiging is, maar dit is niet het juiste antwoord”. Volgens Bijleveld heeft haar Turkse collega die boodschap goed begrepen.

Bijleveld vindt het positief dat met het Duitse plan nu een Europees initiatief op tafel ligt. Maar over de details zal nog veel gepraat moeten worden. Ook NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg was er blij mee, maar erkende dat er nog veel verschillen te overbruggen zijn. Ook in Duitsland zelf ligt het plan gevoelig; coalitiepartner SPD is het er niet mee eens.

Volgens Kramp-Karrenbauer kan de situatie langs de Turks-Syrische grens echter niet aan Turkije en Rusland worden overgelaten. „Dat biedt geen oplossing voor de lange termijn”. De Amerikaanse minister Mike Esper zei dat de VS niet zullen meedoen, maar was blij met een Europees initiatief. „Daar hebben wij lang op aangedrongen.”