‘Aanzienlijk aantal brexit-zaken nog open’

EU-onderhandelaar Michel Barnier ziet een „aanzienlijk” aantal onderwerpen in de brexitonderhandelingen die nog niet zijn opgelost. De Fransman heeft dat in Brussel gezegd in een briefing over de stand van zaken bij de onderhandelingen in de wekelijkse vergadering van de Europese Commissie, heeft EU-commissaris Dimitris Avramopoulos na afloop bekendgemaakt.

De onderhandelingen op technisch niveau zijn hervat nadat ze eerder in de nacht waren opgeschort, aldus Avramopoulos. Barnier zal de EU-ambassadeurs van de lidstaten later woensdag op de hoogte stellen van de vorderingen, zei hij. Barnier had volgens hem een „volledige, objectieve en bedachtzame” toelichting gegeven.

De Griek wilde niet ingaan op een vraag of het te laat is om nog een akkoord te bereiken voor de EU-top van regeringsleiders donderdag en vrijdag in Brussel. „De onderhandelingen lopen”, zei hij. „Heb geduld. We wachten al drie jaar, drie uur kan er nog wel bij.”