Aantal schademeldingen Groningen schiet omhoog

Sinds het kabinet de schadeafhandeling in Groningen heeft weggehaald bij gasbedrijf NAM, zijn ruim 21.000 meldingen afgemeld. Maar het aantal nieuwe schademeldingen neemt exponentieel toe.

Dat schrijft verantwoordelijk minister Eric Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft ruim 100 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

Het aantal schademeldingen in Groningen is sinds de aardbeving in Westerwijtwerd exponentieel toegenomen. Per week kwamen de afgelopen tijd bijna 600 nieuwe meldingen binnen, drie keer zoveel als voor de beving. In totaal zijn zo’n 4.000 meer schademeldingen binnengekomen bij de meldpunten van de TCMG dan verwacht.

De oorzaak van de enorme toename kan volgens de TCMG „niet geheel verklaard worden”, ook niet als er een vergelijking wordt gemaakt met de meldingen die binnenkwamen na de beving in Zeerijp in januari 2018. De commissie laat de stijging daarom onderzoeken.