Aantal nachtvluchten Schiphol met 20 procent omlaag

Het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt de komende tijd met 20 procent verlaagd van 32.000 naar 25.000 per jaar, kondigt minister Cora van Nieuwenhuizen aan. De vermindering van het aantal nachtvluchten is onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt rond de financiële steun aan KLM.

In eerste instantie gaat het aantal nachtvluchten terug naar 29.000, daarna naar 27.000 en vervolgens 25.000. Hoe dat tijdspad er precies uit zal zien, is nog niet bekend. Ook is die verdere verlaging waarschijnlijk alleen mogelijk als Lelystad Airport zijn deuren heeft geopend. Daarnaast moet er de trein voor reizen naar steden als Brussel en Düsseldorf een goed alternatief zijn.

„Een brede nachtoperatie” op Schiphol is namelijk wel belangrijk omdat er weinig uitwijkmogelijkheden zijn. Luchtvaartmaatschappijen in andere Europese landen hebben alternatieve, gelijkwaardige luchthavens om naar uit te wijken, wat in Nederland niet het geval is.

Vluchten tussen 23.00 uur en 7.00 uur worden op Schiphol nachtvluchten genoemd.