Aantal inspecteurs speeltoestellen verdubbeld

Het aantal inspecteurs dat de veiligheid van speeltoestellen bewaakt, wordt verdubbeld. Toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt er acht inspecteurs bij met verstand van speeltoestellen. Dat is ingegeven door falend toezicht van de NVWA in 2015, toen een kleuter een fatale val maakte van een onveilig springkussen in een speelhal.

De waakhond erkende afgelopen zomer al dat hij aansprakelijk is voor de dood van het 4-jarige jongetje. Een onderzoek in opdracht van het kabinet concludeert dat de toezichthouder inderdaad is tekortgeschoten. De NVWA was al in 2013 gewaarschuwd dat de speelhal niet veilig was, maar ondernam onvoldoende actie.

De bevindingen zijn voor ministers Carola Schouten (Landbouw) en Bruno Bruins (Medische Zorg) reden om het toezicht aan te scherpen. De NVWA gaat de inspecteurs voor speeltoestellen bovendien beter ondersteunen en aansturen. Ook worden meldingen over onveilige toestellen voortaan beter afgehandeld.