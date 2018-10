Aanpassing Tweede Kamer nodig voor scholieren

Het kabinet trekt de portemonnee zodat elke dag duizend middelbare scholieren de Tweede Kamer kunnen bezoeken. Maar dat gaat niet zomaar, aldus een woordvoerster van de volksvertegenwoordiging. Om dergelijke aantallen te ontvangen zullen aanpassingen aan het gebouw nodig zijn. Daarover moet met het kabinet worden gesproken.

„De Tweede Kamer vindt het prettig dat het kabinet het belang van dit initiatief - het letterlijk naar binnen halen van scholieren, om hen dichter bij de Nederlandse parlementaire democratie te brengen - nu ook inziet en het steunt door middelen beschikbaar te stellen”, laat een woordvoerster weten. In de cultuurbegroting van minister Ingrid van Engelshoven wordt jaarlijks 4,8 euro vrijgemaakt voor de schoolreisjes.

De Tweede Kamer organiseert al jaren rondleidingen voor scholieren in de Tweede Kamer. De aantallen nemen toe. Ging het in 2013 nog om 67.660 scholieren, vorig jaar waren dat er al ruim 91.000. Op dit moment bezoekt 40 procent van de middelbare scholieren de Tweede Kamer. Het streven van het kabinet is dat elke middelbare scholier eens de Tweede Kamer bezoekt.

„De beginselen van de democratie en de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat moeten jongeren worden bijgebracht”, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De gedeelde democratische waarden van ons land zijn volgens Van Engelshoven niet vanzelfsprekend. „Ze vergen onderhoud en ze zijn belangrijk om door te geven. Daarom is het belangrijk dat alle leerlingen het parlement kunnen bezoeken.”