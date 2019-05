Aanpassing regels voor begraven

De Tweede Kamer wil de regels voor begraven en cremeren aanpassen aan de wensen van nabestaanden.

Dat bleek maandag in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de Wet op de lijkbezorging. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken doet daarvoor een aantal voorstellen. Ook besprak de Kamer een initiatiefnota van D66-Kamerlid Den Boer over dit thema.

Zo moeten joden en moslims de mogelijkheid krijgen op binnen 24 uur na het sterven een overledene te begraven of te cremeren. Nu is de regel dat iemand pas na 36 uur begraven of gecremeerd mag worden.

Minister Ollongren staat ook positief tegenover deze suggestie. Maar ze wil nog wel nader onderzoek doen. Als iemand snel wordt begraven of gecremeerd is het moeilijker om een eventueel strafrechtelijk onderzoek in te stellen als er geen sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak.

D66 zou graag zien dat de termijn waarin de uitvaart plaatsvindt verlengd wordt van zes naar acht dagen. De meerderheid van de Kamer lijkt daar positief tegenover te staan.

De Kamer staat ook positief tegenover nieuwe vormen van uitvaarten, zoals resomeren. Dat is het oplossen van een lichaam in vloeistof. Ollongren heeft hierover advies gevraagd aan de Gezondheidsraad.

De Kamer wil ook het woord „lijk” op de overlijdensverklaring vervangen. Velen vinden dat onnodig kwetsend. Het woord zal worden vervangen door een minder gevoelig woord, bijvoorbeeld „lichaam.”

SGP-Kamerlid Bisschop stelde niet veel te zien in alternatieven voor begraven. „Het begraven van onze overledenen maakt zichtbaar dat de dood niet het laatste woord heeft, maar een wachten is op de opstanding uit de doden.”

Ollongren staat positief tegen over de suggestie van Bisschop om doodgeboren kinderen jonger dan 24 weken te kunnen begraven en ze een gedenksteen te geven. Die mogelijkheid is volgens de SGP’er een logisch gevolg van het feit dat deze kinderen sinds kort ook in de bevolkingsadministratie opgenomen kunnen worden.