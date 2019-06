Aanpak versterking Groningen moet eenvoudiger

De versterking van huizen in Groningen die door aardbevingen onveilig zijn geworden, gaat nog niet snel genoeg. Dat komt mede doordat afspraken over de aansturing, organisatie en financiering van de operatie nog te ingewikkeld zijn, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een rapport.

De toezichthouder adviseerde ruim een jaar geleden al om de meest onveilige woningen met spoed aan te pakken. Het ging toen om enkele duizenden gebouwen. Maar het heeft lang geduurd voordat daarover knopen werden doorgehakt. En de afspraken die uiteindelijk werden gemaakt, hebben de organisatie er volgens SodM niet eenvoudiger op gemaakt, „met als risico dat de benodigde snelheid niet gerealiseerd gaat worden”.

SodM vreest onder meer dat de komst van een nieuwe commissie voor de versterkingsoperatie tot nog meer discussies en daarmee vertraging kan leiden. Het zou volgens de toezichthouder beter zijn om voorlopig de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) meer armslag te geven om de versterking vlot te trekken.