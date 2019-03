Aanpak A20 bij Gouda begint twee jaar eerder

De geplande verbreding van de snelweg A20 tussen Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel wordt twee jaar naar voren gehaald. De voorbereidende werkzaamheden beginnen in 2021 in plaats van 2023, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

„De A20 is één van de slagaders van de Nederlandse economie”, aldus Van Nieuwenhuizen. „Op dit stuk van de weg loopt het verkeer nu vaak vast.” Daarom wordt de weg tussen Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda van twee keer twee, naar twee keer drie rijstroken verbreed.

„Dat is mooi nieuws voor al die mensen en bedrijven die gebruik maken van deze drukke snelweg”, vindt de minister. De provincie en gemeenten in de regio hadden aangedrongen op meer vaart achter het project, waarmee een bedrag van 124 miljoen euro is gemoeid.