„Aankoop grond langs spoor moet beter”

De manier waarop ProRail grond bij het spoor aankoopt, moet beter. Dat stelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Twee aankopen in 2017 en 2018 zijn volgens haar niet maatschappelijk verantwoord verlopen.

De stukken grond werden in 2010 en 2014 door de NS, de toenmalige eigenaar, aangeboden aan ProRail. De gronden werd niet nodig geacht voor het werk van de spoorbeheerder, en werden uiteindelijk verkocht aan private partijen.

In 2017 en 2018 kocht ProRail de grond toch. Er was inmiddels een conflict ontstaan met de eigenaren. „Hierdoor ontstonden vertragingen, noodzakelijke wijzigingen van aanlegprojecten en aanzienlijke kostentoenames”, schrijft Van Veldhoven.

De staatssecretaris somt een aantal maatregelen op die herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Zo gaat ProRail voortaan grondiger analyseren of stukken grond mogelijk nodig zijn, niet alleen voor toekomstige projecten maar ook voor bijvoorbeeld onderhoud of werkzaamheden. Als dat in dit geval was gebeurd, had de spoorbeheerder de grond in eerste instantie mogelijk voor minder geld kunnen kopen.

De NS en ProRail gaan een convenant opstellen, met regels voor de verkoop van stukken grond. Van Veldhoven sluit meer stappen niet uit. Ze wil samen met NS en ProRail kijken „of verder maatwerk nodig is”.