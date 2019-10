Aankomst eerste F-35 op Vliegbasis Leeuwarden live op RD.nl

De eerste F-35 (ook wel bekend als de JSF - Joint Strike Fighter) die in Nederland wordt gestationeerd, komt in de middag aan op Vliegbasis Leeuwarden. Defensie heeft al twee F-35’s, maar die staan in de Verenigde Staten en zijn bestemd voor de opleiding van piloten.

De aankomst van de F-35 zal donderdagmiddag rond 15.00 uur op deze pagina live te volgen zijn.

De aankomst van de opvolger van de F-16 is voor het ministerie aanleiding voor een feestje. De hele top van Defensie is aanwezig op de vliegbasis bij de Friese hoofdstad. Het nieuwe gevechtsvliegtuig zal bij aankomst een ererondje vliegen met zijn voorgangers: een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire.

Nederland koopt voor zo’n 5 miljard euro in totaal 46 F-35’s, de grootste wapenaankoop in de geschiedenis. Ze worden gestationeerd op de vliegbases Leeuwarden en Volkel. Er worden veel spotters verwacht in Leeuwarden, hoewel het niet de eerste keer is dat een F-35 daar arriveert.

Het toestel is lang omstreden geweest. In de Tweede Kamer is ruim een decennium gedebatteerd over de aanschaf. De ontwikkeling van het toestel kampte lang met enorme kostenoverschrijdingen en grote vertragingen.

Nederland is een van de internationale partners bij de ontwikkeling van de F-35, die wordt gebouwd door het Amerikaanse Lockheed Martin. Het Nederlandse bedrijfsleven is daardoor betrokken bij de bouw. In Woensdrecht komt de centrale opslagplaats van alle reservedelen van alle F-35’s in Europa.

