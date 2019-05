Aanhang CU-SGP groeit met bijna 3 procent

De combinatielijst CU-SGP behaalde donderdag in Nederland bij de verkiezingen voor het Europese Parlement 375.417 stemmen. Dat zijn er bijna 3 procent (10.134 stemmen) meer dan vijf jaar geleden.

Ruim 5,4 miljoen burgers gingen donderdag naar de stembus; bijna 42 procent van het aantal kiesgerechtigden. Omdat de opkomst fors hoger lag dan vijf jaar geleden toen slechts 37 procent van de burgers zijn stem uitbracht, loopt het relatieve aantal stemmen op de CU-SGP-lijst wel iets terug: van 7,6 naar 6,8 procent.

In 48 hoofdzakelijk op de Biblebelt gelegen gemeenten werd de lijstcombinatie CU-SGP het grootst. Het stemmental voor CU-SGP steeg in deze 48 gemeenten met 4,3 procent naar ruim 164.000. CU-SGP kwam bij deze Europese verkiezingen ook in Dantumadiel, Lopik (beide voorheen CDA) en Zwijndrecht (voorheen PVV) als grootste uit de bus.

Niet in elke Biblebeltgemeente ging CU-SGP erop vooruit. In 11 plaatsen haalde de lijst juist minder stemmen, waaronder Ermelo (-189), Krimpenerwaard (-174), Ridderkerk (-166) en Altena (-136). In de overige 37 gemeenten gingen de twee christelijke partijen er in absolute stemmen op vooruit.

Soms met enkele tientallen, zoals bijvoorbeeld in Kapelle, Lopik, Borsele, Schouwen-Duiveland of Hattem. In sommige andere gemeenten maakte de lijstcombinatie een flinke sprong omhoog. De grootste winst zat in Ede, Urk, Barneveld en Kampen. Zo was er in Ede een groei van 1440 stemmen, in Urk van 840 en in Barneveld van 720.

In Kampen kreeg CU-SGP er 342 stemmen bij.

CU-SGP is na de Europese verkiezingen van donderdag het grootst in Ede, waar bijna 12.000 burgers hun stem aan de door Peter van Dalen en Bert-Jan Ruissen aangevoerde lijstcombinatie gaven. Na Ede volgen Barneveld (9005), Veenendaal (7013) en Molenlanden (6035).

Zowel in Urk als in Staphorst sleepte CU-SGP meer dan de helft van alle stemmen in de wacht: in Urk 70,7 procent; in Staphorst 54,6 procent.

Verkruimeling in Europa