Aangifte Wilders tegen officier van justitie

PVV-leider Geert Wilders doet aangifte tegen officier van justitie Wouter Bos en advocaten-generaal Gerard Sta en Birgit van Roessel.

„Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken”, schrijft Wilders in een persbericht waarin hij de aangifte aankondigt.

Wilders na nieuwe stukken: Staak rechtszaak

Hij doet in eerste instantie aangifte tegen Bos, Sta en Van Roessel vanwege „een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte”, omdat de advocaten-generaal in het proces-verbaal in de minder-Marokkanen-zaak stellen dat er geen overleg is geweest tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie. Uit recente stukken blijkt dat er wel degelijk over die zaak is gesproken.