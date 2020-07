Aangepaste stint voorlopig nog niet de weg op

Een aangepaste versie van de elektrische bolderkar bekend als ‘stint’, gaat voorlopig nog niet de weg op. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kan het nieuwe voertuig naar verwachting pas eind augustus op zijn vroegst testen.

Na het ongeluk in Oss met de stint in 2018 zijn de toelatingseisen voor dit soort lichtgemotoriseerde voertuigen onder de loep genomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht hierover ook een kritisch rapport uit. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft de SWOV gevraagd op zoek te gaan naar een „methodiek voor een beoordeling om de risico’s bij het gebruik van een voertuig in het verkeer goed in kaart te kunnen brengen”.

Aan die methodiek wordt voorlopig nog gewerkt. Deze kan eind augustus waarschijnlijk pas worden toegepast. Alleen dan kan een nieuw stintontwerp opnieuw worden getest. Het nieuwe exemplaar dat dan op veiligheid wordt getoetst, heeft onder meer gordels en een beschermende stalen beugel.