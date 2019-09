Aandeel vrouwen in adviescolleges blijft achter

Het aantal vrouwen in de zeventien vaste adviescolleges van de regering zoals de Kiesraad, Raad voor Cultuur en Raad voor de leefomgeving en infrastructuur blijft achter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Sinds 2010 is het aandeel vrouwen in deze adviescolleges vrijwel gelijk gebleven met 38 procent. Mensen van etnische of culturele minderheden zijn zelfs „uit beeld”, aldus de Rekenkamer. Hun aandeel daalde van 9 procent in 2009 naar 4 procent in 2016, het laatste jaar waarvan de gegevens over deze groep bekend zijn.

In de wet staat dat de adviescolleges streven naar een evenredige deelname van vrouwen en minderheden. Mannen en vrouwen zouden elk de helft moeten uitmaken van de adviescolleges om een afspiegeling van de samenleving te zijn. Minderheden moeten in dat geval een tiende van de leden van colleges vormen.

Volgens het onderzoek spelen netwerken een belangrijke rol in het vullen van adviescolleges. Ook blijkt dat „de inspanningen om evenredige deelname te bereiken sterk verschillen per ministerie en adviescollege”. De organen houden sinds 2016 niet meer bij hoeveel leden uit minderheden komen en sinds vorig jaar wordt ook de man-vrouwverhouding niet meer gerapporteerd.