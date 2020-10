98,7 procent van scholieren slaagde in coronajaar voor eindexamen

Omdat de centrale examens dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgingen, zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan vorig jaar. Het gemiddelde slagingspercentage ligt 6,7 procentpunt hoger dan in 2019, meldt het ministerie van Onderwijs. In 2019 slaagde gemiddeld 92 procent van alle middelbare scholieren voor het eindexamen, dit jaar was dat 98,7 procent.

Het verschil varieert van 1,5 procentpunt in vmbo bb tot 9,2 procentpunt bij de havo-kandidaten. In plaats van centraal examen te doen, haalden leerlingen hun diploma op basis van schoolexamens en toetsen om de resultaten te verbeteren. De gemiddelde eindcijfers zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Volgens het ministerie zijn er verschillende redenen waarom het gemiddelde slagingspercentage dit jaar hoger ligt. Zo zijn de regels om te compenseren met schoolexamens soepeler dan voor eindexamens. Ook hadden leerlingen meer tijd zich voor te bereiden. Daarnaast wisten ze beter hoe ze er voor stonden, omdat de zwaarwegende resultaten van de eindexamens dit jaar geen invloed hebben op de gemiddeldes van de schoolexamens, die al voor ongeveer 90 procent vaststonden.

Minister Arie Slob (Onderwijs) zegt dat deze leerlingen wel een „volwaardig diploma” hebben gehaald. „We hadden leerlingen graag een centraal examen gegund, maar dat zat er afgelopen schooljaar helaas niet in.” Hij wil de examens volgend jaar laten doorgaan, „maar ik realiseer me eveneens dat dit vragen en zorgen oproept over de haalbaarheid hiervan,” schrijft hij aan de Tweede Kamer. Slob werkt aan verschillende scenario’s in samenwerking met de betrokken partijen in het onderwijs.

Coalitiepartij D66 zei donderdag dat de examens volgend jaar gespreid moeten worden over de maanden mei, juni en zo nodig juli. Door corona kunnen slechts een beperkt aantal leerlingen in dezelfde ruimte zitten. Door spreiding wordt volgend jaar „chaos voorkomen”, denkt D66-lid Paul van Meenen.