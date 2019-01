95.000 klachten na invoering privacywet

Bij toezichthouders in de EU-landen zijn de afgelopen acht maanden meer dan 95.000 klachten binnengekomen over schending van de Europese wet voor privacy- en gegevensbescherming. De klachten gaan vooral over telemarketing, reclamemails en videosurveillance. Er lopen Europabreed meer dan tweehonderd onderzoeken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) werd vorig jaar op 25 mei van kracht. De wetgeving verplicht overheden, bedrijven en andere organisaties aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. Toezichthouders, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen boetes tot 4 procent van de wereldwijde omzet opleggen.

Vijf EU-landen (Portugal, Bulgarije, Griekenland, Slovenië en Tsjechië) hebben hun wetgeving nog niet op orde, meldt de Europese Commissie. Die stelt in een verklaring dat het schandaal met Facebook en Cambridge Analytica en de recente datalekken aantonen dat niet alleen de bescherming van privacy op het spel staat, maar ook die van de democratie.

Frankrijk gaf Google deze week een boete van 50 miljoen euro omdat het bedrijf onvoldoende open was over het bijhouden van gebruikersgegevens op basis waarvan mensen gepersonaliseerde reclame te zien krijgen.