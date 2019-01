7,4 ton cannabis in Antwerpen onderschept

De Belgische douane heeft in de Waaslandhaven in Antwerpen een container onderschept met een lading cannabis van 7,4 ton. De totale straatwaarde van de ongebruikelijk grote lading cannabis bedraagt naar schatting rond de zestig miljoen euro.

Het gaat om een van de grootste cannabisvangsten van de afgelopen jaren in het Antwerpse havengebied, stelt het Belgische ministerie van Financiën. De douane vond de drugs in een container met bakstenen die afkomstig was uit Laos.

De vondst werd al op 20 december gedaan maar is nu pas bekendgemaakt. De Antwerpse haven is regelmatig in het nieuws vanwege drugsvangsten, vooral van cocaïne.