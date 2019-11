55 miljoen van EU voor humanitaire hulp Sudan

De Europese Unie trekt 55 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan Sudan. Zeker 8 miljoen Sudanezen zijn hulpbehoevend, van wie er volgens de Europese Commissie 6,3 miljoen niet genoeg te eten hebben. Een op de zes kinderen kampt met ondervoeding.

Het steunprogramma bestaat uit voedselhulp voor met name moeders en jonge kinderen en noodzorg voor slachtoffers van een cholera-uitbraak. Verder biedt het pakket steun aan vluchtelingen, ontheemden en gastgemeenschappen, onder meer op het gebied van onderwijs.

De EU is positief over de recente aankondiging van de Sudanese overgangsregering om de levering van humanitaire hulp te vergemakkelijken. „Hulp moet alle gebieden in Sudan bereiken, inclusief conflictzones”, zegt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp). De EU heeft sinds 2011 518 miljoen euro besteed aan humanitaire hulp voor Sudan.

De in augustus beëdigde Sudanese premier Abdalla Hamdok is maandag in Brussel. Hij bespreekt de situatie in zijn land met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.