55.000 betogers tegen pensioenplannen België

Aan een betoging in Brussel tegen de pensioenplannen van de Belgische regering hebben woensdag volgens de politie 55.000 mensen meegedaan. De vakbonden telden er 70.000. De optocht verliep rustig. Een betoging in december had zo’n 25.000 man getrokken.

De bonden hekelen het „geknoei” van de regering rond de pensioenen. Vooral een plan waarbij mensen afhankelijk van hun loopbaan punten krijgen toegekend waardoor ze al dan niet eerder met pensioen kunnen, kan rekenen op kritiek. Ook over welke beroepen als zwaar worden aangemerkt bestaat veel onenigheid. Tot 67 jaar werken kan niet, was een veelgehoorde kreet.

Veel mensen uit het onderwijs namen deel aan de betoging, maar het aantal scholen dat zijn deuren sloot bleef beperkt. Het treinverkeer ondervindt geen hinder, maar er rijden wel veel minder bussen, trams en metro’s. Ook de gemeentelijke dienstverlening, zoals het ophalen van vuilnis, is geraakt. Verder is er in de haven niet genoeg personeel om zeeschepen door de sluizen te loodsen.