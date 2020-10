50PLUS wil geen nieuw pensioenstelsel, maar hogere rekenrente

50PLUS wil dat het huidige pensioenstelsel niet wordt aangepast. In plaats daarvan wil de partij dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekenrente verhoogt van 0 procent naar 2 procent, zodat de dekkingsgraad van pensioenfondsen hoger wordt. Dat schrijven fractievoorzitters Corrie van Brenk en Martin van Rooijen in een opiniestuk in De Telegraaf.

Volgend jaar dreigen veel pensioenfondsen de uitkeringen te moeten korten. „Met de huidige rekenmethode is het niet gek dat er straks onvoldoende geld is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen”, aldus Van Brenk en Van Rooijen. „De miljarden klotsen tegen de plinten, maar al dat geld lijkt voorlopig alleen bedoeld om naar te kijken.”

De fractievoorzitters willen dat „een klein deel van de miljarden” wordt gebruikt om de rekenrente voor pensioenfondsen te verhogen. Dat zou volgens hen twee problemen oplossen. „Allereerst zijn de kortingen van de baan en krijgen de deelnemers waar ze recht op hebben, namelijk de pensioenen. Ten tweede toon je ermee aan dat het huidige pensioenstelsel prima werkt en dat er niet tegen hoge kosten een nieuw, onzeker stelsel hoeft te worden opgetuigd waarmee de deur wagenwijd openstaat voor nog meer kortingen in de toekomst en geen indexatie.”