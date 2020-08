50PLUS wil ANBO-topvrouw Liane den Haan als lijsttrekker

Het partijbestuur van 50PLUS wil Liane den Haan als lijsttrekker. Dat heeft voorzitter Jan Nagel bekendgemaakt. De directeur van ouderenbond ANBO heeft de unanieme steun van het hoofdbestuur.

Er hebben zich veertien kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap, onder wie ook de huidige Kamerleden Corrie van Brenk en Léonie Sazias. De leden van de ouderenpartij hebben uiteindelijk het laatste woord.

50PLUS verloor onlangs boegbeeld Henk Krol, die na de zoveelste ruzie binnen de partij opstapte en zijn eigen partij begon. Ook Geert Dales hield het voor gezien als voorzitter en werd opgevolgd door Nagel, die ruim tien jaar geleden aan de wieg stond van 50PLUS.

Den Haan is nog geen lid van 50PLUS, haar huidige functie is volgens haar niet verenigbaar met het lidmaatschap van een politieke partij. Hoewel het reglement van de partij voorschrijft dat kandidaten voor belangrijke posten minstens een jaar lid moeten zijn, heeft het bestuur gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor haar een uitzondering te maken.

Nagel denkt niet dat hij daarmee een groot risico neemt als voorzitter van een partij waar de afgelopen jaren meer dan eens openlijk geruzied werd over de verdeling van baantjes. Den Haan is volgens hem een „sterke kandidaat” waar de leden niet omheen kunnen. „We mogen ons in de handjes knijpen dat iemand van haar kaliber dit wil gaan doen.”

Met vier van de veertien kandidaten heeft het bestuur een gesprek gevoerd. Daarvan kwam Den Haan volgens Nagel uit de bus als degene met wie „het beste electorale resultaat” kan worden behaald. De tien gegadigden die niet op audiëntie zijn geweest, „voldeden op een of meer punten duidelijk niet aan het profiel”. Het staat hun wel vrij hun kandidatuur te handhaven, aldus Nagel.

Martin van Rooijen, fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer, werd de laatste tijd ook vaak genoemd als mogelijke lijsttrekker. Maar hij bedankte volgens Nagel voor de eer.