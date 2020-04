50PLUS-voorzitter Geert Dales kandidaat voor Tweede Kamer

50PLUS-voorzitter Geert Dales wil volgend jaar de Tweede Kamer in. Dat laat de partij maandagavond weten. Over de ambities van Dales ontstond recent onrust in de partij.

Een aantal provinciale afdelingsvoorzitters zegde onlangs in een mail het vertrouwen in Dales op, omdat hij geen open kaart wilde spelen over een eventuele kandidatuur voor de Kamer. De critici vinden het ongepast dat Dales tot kort voor de verkiezingen de partij leidt, als hij vervolgens de Kamer in wil. Zo zou hij invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de lijst.

In een verklaring benadrukt de partij dat Dales „zich nadrukkelijk zal onthouden van elke bemoeienis met de kandidaatstellingsprocedures”. Dales geniet de steun van partijleider Krol, erevoorzitter Jan Nagel en Martin van Rooyen, fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Zij „zijn van mening dat die op geen enkele wijze het voorzitterschap van Dales tot het komend voorjaar in de weg staat”, aldus de verklaring.

Vanwege de coronacrisis besloot 50PLUS vorige maand voorlopig alle fysieke vergaderingen op te schorten, en in plaats daarvan digitaal te gaan stemmen, ook eventueel over de samenstelling van de lijst. Ook hier was binnen de partij kritiek op, maar 50PLUS zegt dat er „overeenstemming is bereikt over een oplossing voor de bezwaren van een aantal leden”.

Nog voor 1 september komt er toch een fysieke algemene ledenvergadering, mits de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in het kader van de coronacrisis dat toestaan. Op die vergadering zullen de voorzitters van de selectiecommissie en de programmacommissie worden gekozen.

De partij houdt de optie van digitaal stemmen open, mocht een fysieke vergadering voor 1 september toch niet mogelijk zijn. Als dat gebeurt, komt er „een onafhankelijke stemcommissie die toezicht zal houden op het correcte verloop en de techniek zal worden verzorgd door een extern bureau”.