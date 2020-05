50PLUS-voorzitter Dales stapt toch onmiddellijk op

50PLUS-voorzitter Geert Dales treedt zondag af. Hij zou eigenlijk aanblijven tot er 1 augustus een nieuw bestuur zou aantreden, maar daarvoor zijn nu al „alle voorbereidingen afgerond”, laat Dales weten.

Dales kondigde vorige maand zijn vertrek aan, na een hoogopgelopen ruzie in de partijtop. Dat hij nog maanden wilde aanblijven om de machtsoverdracht te regelen en lopende zaken te behartigen, was een bron van ergernis voor zijn tegenstanders.

Twee van die belangrijkste tegenstanders, de aanvoerders van 50PLUS in de Eerste en in de Tweede Kamer, heeft Dales zaterdag gesproken. Wat er met Martin van Rooijen en Corrie van Brenk nog uitgesproken moest worden, is volgens hem uitgesproken. „Het was een goed gesprek dat de weg opende voor genormaliseerde contacten in de toekomst.”

Dales laat weten lid van de partij te blijven, en nog na te denken over een kandidatuur voor de Tweede Kamer volgend jaar. Die ambitie, die hij vorige maand kenbaar maakte, was volgens zijn tegenstanders niet verenigbaar met het voorzitterschap van de partij.

Dales’ twee medebestuurders, die nog wel tot augustus lijken aan te blijven, hebben ook met de afdelingsvoorzitters gesproken die het voortouw hadden genomen in de opstand tegen het partijbestuur. „Daarmee is de laatste hand gelegd aan de opmaat naar de ledenvergadering van 1 augustus”, die digitaal zal plaatsvinden, zegt Dales.

Die dag kiezen de leden een volledig nieuw hoofdbestuur. Onder de acht mensen die een gooi doen naar het partijvoorzitterschap, is partij-oprichter, oud-voorzitter én erevoorzitter Jan Nagel.

„De vervelende afloop laat onverlet dat ik met veel voldoening terugkijk op twee jaar 50PLUS-voorzitterschap”, schrijft Dales aan de leden van zijn partij. „Ik ben nu uitbestuurd bij 50PLUS.”

Dales werkt aan een boek over zijn tijd bij 50PLUS. Tien Zetels: hoe corona 50PLUS de das omdeed, moet in november uitkomen.