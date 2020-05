50PLUS-voorzitter Dales dreigt met royement Kamerlid

Ook na het vertrek van partijleider Henk Krol etteren de ruzies binnen 50PLUS door. Voorzitter Geert Dales dreigt Kamerlid Corrie van Brenk te royeren, zo schrijft hij in een mail na de persconferentie van de overgebleven 50PLUS-Kamerleden.

Dales en Van Brenk zijn twee van de hoofdrolspelers in het conflict en stonden steevast lijnrecht tegenover elkaar.

De partijvoorzitter kondigde recent aan op te stappen, maar hij rondt nog wat partijzaken af. De Kamerleden hadden al eerder aangedrongen op zijn vertrek. Dales’ politieke ambities waren bepaalde partijprominenten een doorn in het oog. Volgens Van Brenk waren Krol en Dales ook al bezig met een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de zittende Kamerleden „gediskwalificeerd” werden.

In een brief beticht de afzwaaiende partijvoorzitter Van Brenk, die het fractievoorzitterschap van Krol overneemt, van „kwaadsprekerij en leugens”.

„Met deze handelwijze maak je jezelf overigens wel kwetsbaar voor een royement, in welke vorm dan ook”, zegt Dales. „Kennelijk realiseer je je niet dat ik nog steeds de partijvoorzitter ben en je diskwalificaties derhalve direct terug slaan op het aanzien van 50PLUS.” De fractie noemde het eerder op zondag al een „ongezonde situatie” dat Dales, die heeft aangekondigd zijn partijlidmaatschap op te zeggen als er een nieuw bestuur is, tot die tijd wel voorzitter is van 50PLUS.

De beschuldigingen van de overgebleven Kamerleden noemt Dales „grievend, smadelijk en lasterlijk. Ik ga geen aangifte doen, maar zal deze mail breed bekend maken.”

De voormalig VVD’er zegt nog niet of hij zich zal aansluiten bij Krol. Wel werkte hij achter de schermen aan het opstarten van diens Partij voor de Toekomst (PvdT). Dales had ook al een reactie klaar zodra dat nieuws naar buiten kwam. Tegen De Telegraaf zegt hij het logo van de partij zelf te hebben betaald, als „cadeautje voor Henk”. De dommeinnaam voor de website van de PvdT was overigens al twee weken geleden gereserveerd.