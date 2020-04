50PLUS rollebollend over straat

Coronacrisis of niet, 50PLUS gaat weer eens rollebollend over straat. Alle partijprominenten, minus Krol, hebben het vertrouwen in partijvoorzitter Dales opgezegd.

Dales (68) heeft grootse plannen met 50PLUS. Hij wil dat de partij een kandidatenlijst opstelt met bekende persoonlijkheden van buiten de politiek. En een vergrote 50PLUS-fractie zou volgend jaar mee moeten regeren. Fractievoorzitter Krol (70) ziet dat wel zitten.

Het plan van Dales (ex-VVD) stuit op groot verzet binnen de partij. De voorzitters van de provinciale afdelingen willen er niets van weten. En ook partijoprichter en erevoorzitter Jan Nagel is tegen.

Afgelopen maandag, op Tweede Paasdag, vindt een crisisberaad plaats in het huis van Nagel in Hilversum. Het compromis luidt dat Dales zich niet met de samenstelling van de kieslijst zal bemoeien als partijprominenten hem een plekje op die kandidatenlijst gunnen. Maar daarvoor bestaat geen steun. Krol maakt stiekem een geluidsopname van de vergadering.

Woedend

Na de vergadering laat Krol een persbericht uitgaan waarin staat Nagel en Van Rooijen, de fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer, de kandidatuur van Dales wél steunen. Maar dat bericht klopt niet. Nagel en Van Rooijen vinden dat Dales juist géén plek op de lijst moet krijgen. Nagel is woedend op Krol, zeker als hij verneemt dat Krol een geluidsopname maakte.

Krol zegt nu dat de laatste regels in het persbericht over de steun aan Dales er per ongeluk in zijn gekomen omdat de voorlaatste versie van het persbericht is verstuurd. Weinigen geloven dat.

Dinsdag zeggen Eerste en Tweede Kamerleden van 50PLUS het vertrouwen in partijvoorzitter Dales op. Het gaat om drie van de vier Tweede Kamerleden: Sazias, Van Otterloo en Van Brenk, Eerste Kamerlid Baay en Eerste Kamer-fractievoorzitter Van Rooijen vinden dat ook.

Fractievoorzitter Krol staat als enig lid „voor 100 procent” achter Dales. Hij vindt dat het aan de leden is om te kiezen.

Spoedberaad

Dinsdagmiddag houdt de fractie online een spoedberaad. Daarin komen Krol en de overige fractieleden niet tot overeenstemming. Sazias, Van Brenk en Van Otterloo vinden dat Krol ook het vertrouwen in Dales op moet zeggen. Ze vinden dat Dales als partijvoorzitter een verzoener moet zijn. Maar Dales doet het tegenovergestelde. Sazias: „Hij speelt mensen uit elkaar.” De boel valt volgens Sazias alleen nog te redden als Dales zijn excuses aanbiedt. Maar ze gelooft niet dat hij dat gaat doen. „Hij heeft er niet de aard voor om zijn excuses aan te bieden.”

Niet dement

Krol weet ondertussen ook van geen wijken. Het opzeggen van het vertrouwen in de partijvoorzitter is volgens hem niet nodig.

Voorlopig is 50PLUS nog niet klaar met de affaire. Voor woensdagmiddag stond er opnieuw een onlinevergadering gepland.

En Nagel (80) komt ook nog met zijn eigen visie op het geheel. Met enig cynisme richting Krol die de geheime geluidsopname maakte, stelt hij: „Ik zal binnenkort míjn versie van wat er is gebeurd openbaar maken. Ik heb namelijk een ijzersterk geheugen. Mijn dokter zegt dat ik nooit dement word.”

