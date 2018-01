50PLUS: referendum aflosboete stap dichterbij

Volgens 50PLUS is een referendum over de zogenoemde aflosboete (afschaffing wet-Hillen) een stap dichterbij. De partij zegt de 10.000 handtekeningen verzameld te hebben die nodig zijn als steunverklaring. Daarnaast kwamen er ook verzoeken voor het referendum binnen bij de Kiesraad, die toeziet op de gang van zaken.

De Kiesraad maakt over een week bekend of er daadwerkelijk 10.000 geldige handtekeningen zijn. Als dat het geval is, zijn er 300.000 handtekeningen nodig om een referendum te kunnen houden.

De handtekeningen worden donderdagmiddag aan de Kiesraad overhandigd bij een kantoor van de Belastingen in Heerlen. Daar staat de benodigde apparatuur om de handtekeningen te controleren.

50PLUS wil afschaffing van de wet-Hillen voorkomen. De wet regelt een belastingvoordeel voor woningbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost.