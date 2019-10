50PLUS raadpleegt leden over lijsttrekker Krol

50PLUS gaat haar leden vragen of zij akkoord gaan met Henk Krol als lijsttrekker van de partij bij de volgende verkiezingen. Het is de eerste keer dat de partij hierover een raadpleging houdt. Krol wil opnieuw de kar trekken en het partijbestuur steunt dat. De Tweede Kamerverkiezingen zijn uiterlijk in maart 2021.

Het partijbestuur en Krol zelf willen dat alle 50PLUS-leden de kans krijgen zich over de kandidatuur uit te spreken, zo laten zij weten. De raadpleging van de leden is voor het congres van 50PLUS op 14 december. Als Krol „overtuigende steun” krijgt, zal het bestuur Krol op het congres voordragen als lijsttrekker.

Partijvoorzitter Geert Dales noemt Krol een ervaren politicus die onvermoeibaar opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland „en wij willen dat hij daarmee doorgaat. Dat Krol 71 jaar is bij de start van het nieuwe parlement is voor ons niet van belang.”