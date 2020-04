50PLUS-leider Krol legt Dales’ en eigen lot in handen leden

50PLUS-leider Henk Krol wil zijn achterban vragen of hij, de omstreden partijvoorzitter Geert Dales en andere hoofdrolspelers in de nieuwe, hoogopgelopen ruzie in de partij wel kunnen aanblijven. Gezien de crisis in de partij moet het snel tot een ledenraadpleging komen, vindt Krol. Door het conflict hebben inmiddels, op Krol zelf na, alle Kamerleden en senatoren van de partij het vertrouwen in Dales opgezegd.

De ruzie leek maandag bezworen, maar laaide volgens Krol op door een ongelukkige vergissing. De partij meldde maandagavond dat erevoorzitter Jan Nagel en de leider van 50PLUS in de Eerste Kamer, Martin van Rooijen, de controversiële kandidatuur van Dales voor een Tweede Kamerzetel zouden steunen. Dat is volgens de Eerste en Tweede Kamerleden en Nagel „volstrekt onjuist”.

Nagel en Van Rooijen steunen Dales’ kandidatuur wel degelijk, zegt Krol, maar wilden dat stilhouden. Dat het toch de wereld inging, was volgens de 50PLUS-voorman het gevolg van onoplettendheid van een woordvoerder.

Nu is het conflict in 50PLUS zo opgelopen, dat de complete partijtop daarin is meegezogen, erkent Krol. Alle hoofdrolspelers moeten hun positie daarom zo snel mogelijk opnieuw aan de leden voorleggen. Omdat de coronacrisis een spoedige ledenvergadering voorlopig onmogelijk zal maken, zal de achterban zich digitaal of schriftelijk moeten uitspreken. Hijzelf „kan leven met welke uitkomst dan ook” over zijn eigen leiderschap.

Juist het elektronisch raadplegen van de leden was een van de grieven van de tegenstanders van Dales, geeft Krol toe. „Maar ik denk dat nu evident is dat dit acuut is: dit kan niet tot september wachten.”

