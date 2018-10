50PLUS-Kamerlid Van Rooijen terug naar senaat

Tweede Kamerlid Martin van Rooijen is door het partijbestuur van 50PLUS aangewezen als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. De veteraan moet partij-oprichter Jan Nagel opvolgen, die het Binnenhof verlaat.

Van Rooijen is met zijn kennis van met name financiën en pensioenen een belangrijk lid van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Maar de partij ziet hem toch graag terugkeren naar de Eerste Kamer, omdat zij daar komend voorjaar verkiezingswinst hoopt te boeken. De regeringscoalitie lijkt haar meerderheid in de senaat te verliezen, en zou dan aangewezen zijn op de steun van bijvoorbeeld 50PLUS.

De Tweede Kamerfractie kan het verlies van Van Rooijen wel opvangen, denkt zij. De fractie kan zich „niet voorstellen dat hij zich niet blijft bemoeien met het Tweede Kamerwerk”. Senatoren en Kamerleden en hun medewerkers van de nog bescheiden partij werken ook nauw samen. En in de senaat krijgt Van Rooijen weer wetsvoorstellen op zijn bordje waarover hij zich in de Tweede Kamer al uitgebreid heeft gebogen.

Van Rooijen voelt zich in de Eerste Kamer, die meer zou hechten aan zorgvuldig, beschaafd en inhoudelijk debat, mogelijk ook meer thuis, denkt de Tweede Kamerfractie. In de Tweede Kamer botste Van Rooijen geregeld met de voorzitter en met ‘groenere’ mede-parlementariërs. Hij loopt al sinds de jaren zeventig mee aan het Binnenhof, waar hij ooit zijn opwachting maakte als staatssecretaris van Financiën voor de KVP.

De leden van 50PLUS moeten nog met de voordracht van Van Rooijen instemmen, maar hij lijkt ook op hun zegen te kunnen rekenen.