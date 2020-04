50PLUS-Kamerleden zetten fractieleider Krol voor het blok

De drie fractiegenoten van 50PLUS-leider Henk Krol in de Tweede Kamer willen dat die hun kant kiest in het conflict met partijvoorzitter Geert Dales. Die laatste moet opstappen, vinden Kamerleden Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo.

Krol steunt Dales tot dusver „volledig”, blijkt volgens Van Brenk „duidelijk uit al zijn bewoordingen”. Daarom hielden de Kamerleden en de senatoren van de partij Krol er bewust buiten toen ze dinsdagochtend het vertrouwen in de partijvoorzitter opzegden.

Dinsdagmiddag bespreken de Kamerleden het geëscaleerde conflict in de partij met Krol. „Het zou logisch zijn als hij ook daar de meerderheid steunt” en hun kant kiest, vindt Van Brenk. Zij, Sazias en Van Otterloo „hebben een heel duidelijke mening” en „wij gaan niet anders denken”.

De drie Kamerleden zijn niet van plan om het vertrouwen in Krol op te zeggen, zegt Van Brenk. De vierkoppige Kamerfractie werkt volgens haar „prima samen”.

Wel kozen de drie er, samen met hun collega’s in de senaat en 50PLUS-oprichter en erevoorzitter Jan Nagel, „bewust” voor om Krol niet in te lichten over hun breuk met Dales. Op de vraag of het vertrouwen ontbrak dat de ruzie onder Krols leiding zou kunnen worden gesust, wijst Van Brenk op het stuklopen van de poging die de partijleider maandag ondernam. „Dat is niet gelukt, dat is volkomen duidelijk.”

Krol wil het lot van Dales en de andere hoofdrolspelers, hijzelf inbegrepen, in handen van de leden leggen. De drie Kamerleden en hun medestanders willen dat Dales „de eer aan zichzelf houdt”, al is dat „aan hem”. Ze hopen dat Dales zijn conclusies trekt, maar „hij heeft een harde kop. Het zou goed zijn als hij wat meer zelfreflectie heeft.”

50PLUS-leider Krol legt Dales’ en eigen lot in handen leden