50PLUS gesplitst nu Krol en Van Kooten eigen partij starten

De partij 50PLUS is in twee brokken uiteen gevallen, nadat partijleider Henk Krol er zondag uit stapte en aankondigde een nieuwe partij te starten: de Partij voor de Toekomst. Kamerlid Femke van Kooten-Arissen heeft zich bij hem aangesloten.

Na weken van spanning is dan eindelijk de kogel door de kerk: partijleider Henk Krol, jarenlang het gezicht van 50PLUS, houdt het voor gezien. „Het is trekken aan een dood paard”, schreef hij zondag, zinspelend op het eindeloze geruzie binnen zijn partij, in een afscheidsbrief.

Krol werkt inmiddels aan een nieuwe politieke groepering, de Partij voor de Toekomst, waarmee hij volgend jaar aan de Kamerverkiezingen mee wil doen. Tot die tijd behoudt hij zijn Kamerzetel, zei hij zondag. Het onafhankelijke Kamerlid Van Kooten-Arissen, dat zich een jaar geleden afsplitste van de Partij voor de Dieren, heeft zich bij Krol aangesloten.

De overgebleven drie 50PLUS-Kamerleden: Gerrit-Jan van Otterloo, Léonie Sazias en Corrie van Brenk, hebben laatstgenoemde tot fractievoorzitter verkozen. Senator Martin van Rooijen moet volgens hen de partij gaan leiden en bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar lijsttrekker worden.Hij zou, aldus de Kamerfractie van 50PLUS, momenteel nadenken over zijn kandidatuur.

Binnen 50PLUS is het al wekenlang hommeles. In de conflicten stonden partijleider Krol en partijvoorzitter Geert Dales lijnrecht tegenover alle andere landelijke volksvertegenwoordigers én tegenover een aanzienlijk deel van de regionale 50PLUS-voorzitters.

Vertrouwen

De fricties kwamen ruim twee weken geleden tot een uitbarsting nadat partijvoorzitter Dales, die bij veel partijgenoten slecht lag en al langere tijd met name overhoop lag met Kamerlid Van Brenk, te kennen had gegeven de Kamer in te willen. Daarop zegden alle 50PLUS-senatoren en -Kamerleden, minus Krol, het vertrouwen in Dales op.

Die bleef echter aan als partijvoorzitter om, zoals hij zei, nog wat zaken te regelen en te beredderen tot er een nieuw partijbestuur zou zijn en hij terug kon treden. Hij zou dan ook zijn partijlidmaatschap opzeggen, kondigde hij alvast aan.

In een opzettelijk openbaar gemaakte mail haalde Dales zondag nog eens uit naar Van Brenk. Zij verwijt Krol en Dales dat die al een tijdje bezig waren de kandidatenlijst voor de volgende Kamerverkiezingen op te stellen, waarbij de zittende Kamerleden „gediskwalifceerd” werden. Dales noemde dat zondag „kwaadsprekerij en leugens.” „Met deze handelwijze maak je jezelf kwetsbaar voor een royement, in welke vorm dan ook”, richtte hij zich dreigend tot Van Brenk. „Kennelijk realiseer je je niet dat ik nog steeds de partijvoorzitter ben en je diskwalificaties derhalve direct terugslaan op het aanzien van 50PLUS.” Dales laat nog niet weten of hij zich gaat aansluiten bij de nieuwe partij van Krol.

Dat Krols idee om een nieuwe partij te beginnen geen heel recente opwelling is, bewijst het feit dat de domeinnaam voor de website van de Partij voor de Toekomst twee weken geleden al werd gereserveerd. Dales gaf tegenover de Telegraaf aan dat hij het logo van de nieuwe partij heeft betaald, als „cadeautje voor Henk.”

Egootjes

„Ik had al heel lang twee ijzers in het vuur”, gaf ook Krol zelf zondag toe. „Maar pas vrijdag heb ik een definitief besluit genomen. En eigenlijk voelde ik me zaterdag al bevrijd. Nu word ik niet meer gehinderd door allerlei egootjes.”

Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel ex-partijgenoten zich bij Krol gaan aansluiten. Het Overijsselse Statenlid Fred Kerkhof heeft al wel aangegeven dat te doen.