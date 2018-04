50PLUS-fracties keren zich tegen voorzitter

De fracties van 50PLUS in de Eerste en Tweede Kamer keren zich tegen de huidige partijvoorzitter Jan Zoetelief. De fracties scharen zich in de interne verkiezing achter voormalig VVD’er Geert Dales, zo laten de fracties dinsdag weten. Over de redenen voor hun keuze willen ze echter niets kwijt.

Het uiteindelijke besluit is aan de leden van 50PLUS. Die moeten op een algemene ledenvergadering op 26 mei een nieuw bestuur kiezen en dus ook een nieuwe voorzitter. De fracties zeggen hun motivatie voor die tijd met de leden te zullen delen.

Zoetelief is pas sinds juni vorig jaar voorzitter van de partij. Hij volgde oprichter van de partij Jan Nagel op. Henk Krol, leider van de Tweede Kamer-fractie, toonde zich toen nog opgelucht dat de verkiezing was gewonnen door Zoetelief, die was voorgedragen door het toenmalige bestuur.