450 kerken laten publiek van geloof „proeven”

Ruim 450 kerken hebben zaterdag en zondag meegedaan aan de eerste Nederlandse Kerkproeverij. Vaste kerkgangers namen hun familieleden, vrienden en kennissen mee naar een eredienst om eens „te proeven” van het geloof en de kerkgemeenschap. Het ‘evenement’ trok vele honderden, mogelijk duizenden bezoekers, maar hoeveel precies is nog niet bekend.

Bij de protestantse Maartenskerk in Doorn meldden zich zondagochtend 75 gasten extra naast de eigen gemeente van 150 bezoekers. Naast de gewone kerkliederen klonk ook Morning has Broken van Cat Stevens door de kerk. In de Brandsmaparochie in het Friese Bolsward mocht pastoor Arjen Bultsma naast honderd doorgewinterde kerkgangers veertig extra gasten verwelkomen. Na de mis volgde een letterlijke proeverij met druiven, olijven, Syrisch brood en cake uit de tijd van de bijbel.

De Raad van Kerken brengt de komende weken de ervaringen van de 450 deelnemende kerken in kaart. Daarna wordt bepaald of er volgend jaar weer zo’n kerkweekend komt. In Groot-Brittannië houdt de Anglicaanse kerk al sinds 2004 ‘kerkproeverijen’ die daar Back to Church Sundays heten.